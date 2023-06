POL-HOM: Schwerer Motorradsunfall auf der L 116 zwischen Niederbexbach und Altstadt

Blieskastel (ots) - Am 24. Juni 2023, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es zu zwei Diebstahlshandlungen zum Nachteil von Kirchen in Blieskastel Biesingen und Ballweiler. Im Tatzeitraum brachen bislang unbekannte Täter zwei Opferstöcke in der St. Anna Kirche in Blieskastel Biesingen auf und entwendeten hieraus einen geringen Bargeldbetrag. Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte zwei Türen zu Sakristeien in der ...

