Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag, den 30.05.2026, ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr in der Ziegeleistraße in St. Wendel auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Baumarkts ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete, nachdem er in der Nähe des Haupteingangs vermutlich beim Rangieren den geparkten Pkw Hyundai Tucson in der Farbe Grau beschädigte. Die Polizei hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen könnten. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall können an die Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851 - 898 0 oder per Mail unter pi-wnd@polizei.slpol.de mitgeteilt werden.

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