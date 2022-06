POL-WND: Unfallverursacher flüchtet

St. Wendel (ots) - Am Donnerstag, 16.06.2022, wurde in der Straße " Am Schwimmbad" in St. Wendel ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen weißen PKW der Marke Kia, der dort zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr abgestellt war. In dieser Zeit wurde er von einem bisher unbekannten PKW beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht ...

