Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall mit Flucht: Beschädigung einer Tanksäule an der Tankstelle "Ludwig" in Primstal. Polizei sucht Zeugen.

Nonnweiler-Primstal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16.05.2026 zwischen 00:15 Uhr und 05:20 Uhr, kam es zu einem Unfall nach dem Betankungsvorgang an der Tankstelle "Ludwig" in der Mettnicher Straße in Nonnweiler-Primstal. Nach einem durchgeführten Betankungsvorgang und vorheriger Zahlung an dem EC-Karten Terminal, vergaß der Fahrzeugführer offensichtlich die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen seines Fahrzeuges zu entfernen und fuhr los. Hierdurch wurden die Zapfpistole und der daran hängende Schlauch beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

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