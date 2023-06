Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Wohnsitzlose außer Rand und Band

Wadern (ots)

Anlässlich ihrer zweitägiggen Stippvisite im Stadtgebiet Wadern hielt eine 63-jährige, derzeit wohnsitzlose Frau aus dem südlichen Saarland, sowohl Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland als auch die freiwillige Feuerwehr Wadern auf Trab. Die Frau entwendete zunächst am Montagmorgen, 05.06.2023, in einem Waderner Geschäft einen Badeanzug. Um 16.00 Uhr wurde sie am Ufer der Wadrill in einem steilen Gelände hilflos an einer Wurzel hängend aufgefunden. Zur Rettung der Person zogen Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland die freiwillige Feuerwehr hinzu. Aus dem Hang gerettet und von der Besatzung eines Rettungswagens für unverletzt befunden, fand sich bei der Frau weiteres Diebesgut aus einem anderen Waderner Einkaufsmarkt. Tags darauf entwendete die Frau um 18.12 Uhr einem Jugendlichen in Wadern ein wertvolles E-Bike. Mit diesem wurde die Frau kurz nach der Tat von einer gemischten Streifenwagenbesatzung Bereitschaftspolizei und Polizeiinspektion Nordsaarland im Stadtgebiet angetroffen und zur Vorbereitung eines beschleunigten Verfahrens festgenommen. Da in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die zwingenden Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nicht vorlagen, musste die Frau wieder entlassen werden. Beim Verlassen der Polizeidienststelle zerriss sie im dortigen Eingangsbereich in einem Briefkasten hinterlegte dienstliche Post, die ein Betroffener dort hinterlegt hatte. Die Frau flüchtete wieder zur Wadrill, wo sie erneut einen Hang hinunterrutschte und wiederum in hilfloser Lage hängenblieb. Nochmals von der freiwilligen Feuerwehr gerettet, nahmen die eingesetzten Polizeibeamten die Frau, die bei keiner ihrer Taten unter Alkoholeinfluss stand, jetzt in Gewahrsam. Dies deshalb, um durch diese Freiheitsentziehung weitere Straftaten zu verhindern. Im Polizeigewahrsam beleidigte die Frau mehrere Polizeibeamtinnen und Beamte in übler Weise. Zudem verunreinigte sie die Gewahrsamszelle derart, dass nach ihrer Entlassung am 07.06.2023 eine Sonderreinigung durch eine Fachfirma erforderlich wurde. Nach ihrer Entlassung setzte die Frau ihre Reise zu Fuß fort. Gegen sie laufen jetzt weitere Strafverfahren wegen Diebstahl, Beleidigung, Urkundenvernichtung und wegen Verletzung des Briefgeheimnisses sowie Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell