POL-VK: Verkehrsunfall aufgrund falscher Montage der Räder

Völklingen-Wehrden (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr wurde einer 65-Jährigen Frau aus Lauterbach von einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz des Kauflandes in Wehrden die Geldbörse entwendet. Als die Frau damit beschäftigt war ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug einzuladen, kam ein junger Mann auf sie zu und verwickelte sie in ein Gespräch. Der Mann gab vor, dass am Pkw der Geschädigten ein Reifen beschädigt sei. Als die Geschädigte in der Folge den Reifen ...

mehr