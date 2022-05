POL-VK: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Riegelsberg (ots) - Am letzten Wochenende kam es zu einem Kabeldiebstahl in der Straße Am Mühlengarten an der Kläranlage Walpershofen. Bislang unbekannte Täter schnitten zunächst ein Loch in den Maschendrahtzaun und entwendeten im Anschluss vom Gelände des EVS ein ca. 80 m langes Kabel sowie ca. 1 Kubikmeter Kabelschrott. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 ...

