POL-VK: Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von letzten Montag auf Dienstag kam es auf einer Baustelle in der Kurt-Schuhmacher-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach in zwei Baustellencontainer ein und entwendete Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zudem wurde an mehreren Baufahrzeugen der Tank aufgebrochen und insgesamt ca. 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Auf dem Baustellengelände wurde ein franz. Kennzeichen aufgefunden. Ob das Kennzeichen mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden kann müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise zu dieser Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

