Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ungewöhnliches Diebesgut

Bild-Infos

Download

Arnstadt (ots)

Ein Täter auf frischer Tat ging den Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ins Netz. Dieser entwendete am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr, aus einem Einkaufsmarkt in Arnstadt, 4 Cola-Getränkekästen und 12 fünf Liter Kanister Frostschutzmittel. Dies war ihm so einfach möglich, da er den Tatort zuvor berechtigterweise betreten durfte. Nachdem er das Beutegut in seinen Pkw verstaut hatte, ging er seiner ursprünglichen Arbeit nach. Gegen 07:00 kontrollierten die Polizeibeamten den Pkw und förderten das Diebesgut zu tage. Der 51-jährige Täter räumte seine Tathandlung ein. Eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung seiner Wohnung und seines Kellers brachte noch einiges an Diebesgut zum Vorschein, welches er im zurückliegenden Zeitraum ebenfalls aus dem Markt entwendete. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie "unzählige" Rollen Toilettenpapier und Papierrollen zur Sicherstellung im Funkstreifen verpacken mussten. Gegen den Täter wird nun wegen mehrfacher Diebstahlshandlungen ermittelt.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell