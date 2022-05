Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Taschendiebstahl

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr wurde einer 65-Jährigen Frau aus Lauterbach von einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz des Kauflandes in Wehrden die Geldbörse entwendet. Als die Frau damit beschäftigt war ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug einzuladen, kam ein junger Mann auf sie zu und verwickelte sie in ein Gespräch. Der Mann gab vor, dass am Pkw der Geschädigten ein Reifen beschädigt sei. Als die Geschädigte in der Folge den Reifen begutachtete, entwendete der Mann die Geldbörse der Geschädigte, welche diese in der hinteren Hosentasche aufbewahrt hatte. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag sowie diverse Karten der Geschädigten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, südländischer Phänotypus, ca. 160-170 cm, schmale Statur, lichtes schwarzes Haar, schwarze Lederjacke, braune Schuhe. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

