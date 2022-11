Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pkw-Brand auf einem Tankstellengelände an der B51

Zwei Personen leicht verletzt

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Donnerstag den 17.11.2022 kam es auf einem Tankstellengelände an der B51 in 66130 Saarbrücken zu einem Pkw-Brand. Eine franz. Autofahrerin (67) fuhr mit ihrem Dacia Logan von Frankreich kommend in Richtung Güdingen. Als sie an der Aral-Tankstelle anhält, um einen Kaffee zu kaufen, stellt sie eine Rauchentwicklung aus dem Motorbereich ihres Fahrzeugs fest. Unmittelbar danach steht das Fahrzeug in Flammen. Zeugen berichten, dass bereits unmittelbar vor dem Tankstellengelände Flammen am Unterboden zusehen waren. Durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken kann ein Übergreifen auf das Gebäude der Tankstelle und die Zapfsäulen verhindert werden, jedoch brennt der Pkw gänzlich aus. An den Zapfsäulen und an der Überdachung entstehen Schäden in bislang unbekannter Höhe. Ein Tankstellenmitarbeiter und die Fahrerin werden mit dem Verdacht leichter Rauchgasintoxikationen Saarbrücker Krankenhäuser zugeführt. Für die Dauer der Löscharbeiten wird die B51 in Höhe des Tankstellengeländes voll gesperrt und es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell