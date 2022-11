Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall samt Gefährdung des Straßenverkehrs in der Martin-Luther-Straße

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

Am frühen Morgen des 14. Novembers 2022 erhielt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt eine Mitteilung, dass es um 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Martin-Luther-Straße / Preußenstraße gekommen sei.

Die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten konnten an der genannten Unfallstelle feststellen, dass eine Verkehrsinsel im Einmündungsbereich samt einem darauf installierten Verkehrszeichen beschädigt worden war. Der Unfallverursacher war nicht mehr zugegen.

Anhand von Zeugenaussagen konnte der Unfallhergang eruiert werden. Demnach war ein Mercedes Coupe von der Martin-Luther-Straße in Richtung Scheidter Straße gefahren. Als dieser nach rechts in die Preußenstraße einbog, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der genannten Verkehrsinsel. Ein darauf befindliches Verkehrszeichen wurde aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge samt seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Dahingehende Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern noch an.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls stand laut Zeugenangaben ein weiterer PKW in der Preußenstraße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße und wartete wegen einer Rotlicht anzeigenden Lichtzeichenanlage. Dieser PKW wurde durch das Unfallgeschehen vermutlich gefährdet. Das Fahrzeug konnte im Nachgang jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Daher werden Geschädigte und Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell