Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rollerfahrer nach Kollision schwer verletzt

Ein schwer verletzter Zweiradfahrer und rund 3.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 43 Jahre alter Renault-Lenker am Mittwochmorgen verursacht hat. Der Autofahrer wollte gegen 6.45 Uhr von der Eckenerstraße nach links in die Gerberstraße einbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Rollerfahrers. Der 29-Jährige versuchte noch auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und kollidierte mit dem Pkw. Der Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen mit schwereren Verletzungen in eine Klinik. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Unbekannte greifen 44-Jährigen an

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 44-jähriger Mann an der Östlichen Uferstraße verletzt wurde. Der 44-Jährige hielt sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf einer Sitzbank im Bereich eines Stegs nahe dem Yachthafen auf, als ihm zwei bislang unbekannte Männer von hinten einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt und ihn zu Boden gestoßen haben sollen. Der Mann musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise zu der Tat und den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Zahlreiche Verstöße und Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Mittwochnachmittag und Mittwochabend in der Lindauer Straße sowie auf der B 31 neu Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Lindauer Straße überschritten insgesamt 29 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Zudem stoppten die Beamten einen Radler, der während der Fahrt verbotswidrig sein Smartphone benutzte. Bei den Messungen auf der B 31 neu fielen die Verstöße im dortigen 60er-Bereich noch deutlicher aus: Hier wurden zehn Autofahrer angehalten, die mit mindestens 26 km/h zu schnell unterwegs waren. Auf sechs der Betroffenen kommt nun ein Fahrverbot zu. Der unrühmliche Spitzenwert wurde mit 123 km/h gemessen. Den Betroffenen erwartet neben zwei Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld ein zweimonatiges Fahrverbot.

Überlingen

Verkehrsunfall auf Waldweg verursacht

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr auf einem Waldweg im Bereich Homberg einen Verkehrsunfall mit über 10.000 Euro Sachschaden verursacht. In einer unübersichtlichen Kurve geriet der Heranwachsende mit seinem Opel in den Gegenverkehr und streifte den Pkw eines entgegenkommenden 60-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Owingen

Dreijähriger stürzt von Baugerüst

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr ein Dreijähriger nach einem Sturz von einem Baugerüst in eine Klinik geflogen werden. Das Kind war im Ortsteil Taisersdorf über eine Terrassentür im Obergeschoss eines im Bau befindlichen Hauses auf das Gerüst gelangt. Dort rutschte der Junge aus, fiel unter der Sicherung hindurch und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Er erlitt nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen.

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