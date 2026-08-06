Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 06.08.2026

Weingarten/Landkreis Ravensburg (ots)

36-Jähriger wegen Drogenhandels in Haft

Inzwischen in Haft befindet sich ein 36-Jähriger, der im Verdacht steht, schwunghaften Handel mit verschiedenen Drogenarten betrieben zu haben. Das Kriminalkommissariat Ravensburg führte seit geraumer Zeit Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Fahrzeugs, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt war, beschlagnahmten die Kriminalbeamten Anfang Juli über 400 Gramm Kokain, verschiedene andere Betäubungsmittel sowie einschlägige Beweismittel für den Handel mit Betäubungsmitteln. Der 36-jährige dringend Tatverdächtige wurde bereits am 11.07.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 36-jährige deutsch-kasachische Staatsangehörige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Im Anschluss wurden dann zur Ermittlung der Gesamtzusammenhänge noch weitere Durchsuchungsmaßnahmen ergriffen.

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