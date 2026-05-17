Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Maschinist von Löschfahrzeugen - hier lernt man was fürs Leben..

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Kirchhundem (ots)

Vierzehn Feuerwehrleute aus Kirchhundem und Lennestadt haben erfolgreich den Maschinisten-Lehrgang der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem abgeschlossen. Der vierzigstündige Lehrgang fand vom 8.April bis 25. April 2026 unter der Leitung von Michael Funke und seinem Ausbilderteam statt. Die Teilnehmer wurden theoretisch und praktisch auf ihre künftigen Aufgaben als Maschinisten vorbereitet. Neben Fahrzeug- und Pumpenkunde standen auch Themen wie Wasserförderung über lange Wegstrecken, Bedienung technischer Geräte, Motorenkunde und Fahrzeugpflege auf dem Lehrplan. Zum Abschluss bewiesen die angehenden Maschinisten ihr Können in einer praktischen und theoretischen Prüfung - mit durchweg guten Ergebnissen, stellte Lehrgangsleiter Michael Funke fest. "Alle Teilnehmer haben engagiert mitgearbeitet und gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Das ist gelebte Kameradschaft" so Christof Kordes aus dem Ausbilderteam.

Teilnehmer:

Maik Ballicar (Silberg), Marvin Clemens (Welschen Ennest), Clemens Dobernig (Kirchhundem), Andre Hesse (Hofolpe), Björn Höninger (Selbecke), Nils König (Altenhundem), Fabian Maag (Silberg), Jonas Rump und Jason Schenk (beide Kirchhundem), Pierre Schindler (Elspe), Leo Schöls (Silberg), David Stachelhaus (Kirchhundem), Marius Wegener (Selbecke), Steven Wendt (Hofolpe)

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs stehen den Wehren nun weitere gut ausgebildete Maschinisten zur Verfügung - ein wichtiger Baustein für den sicheren und effizienten Einsatzdienst in der Region.

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