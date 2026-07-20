Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Ohne Versicherungsschutz mit Motorroller unterwegs

Ohne gültigen Versicherungsschutz war ein 31-Jähriger am Sonntagvormittag mit seinem Motorroller unterwegs, der einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war, nachdem er ohne Helm auf dem Kleinkraftrad fuhr. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellten die Beamten neben dem fehlenden Kopfschutz auch fest, dass für den Roller keine aktuelle Haftpflichtversicherung besteht, weswegen der 31-Jährige nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gelangt.

Herbertingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am frühen Montagmorgen auf der B 32 bei Mieterkingen. Gegen 00.15 Uhr musste die unbekannte Lenkerin eines Pkw in Höhe der Brücke der L 282 einem entgegenkommenden Schwertransport ausweichen und dabei ein Stück zurücksetzen. Hierbei touchierte sie beim Rückwärtsfahren die dortige Leitplanke. Obwohl an dieser ein Schaden entstand, setzte die Unbekannte nach Passieren des Schwertransports ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Nun sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach der Fahrerin und dem Pkw, der an der hinteren rechten Stoßstange einen Streifschaden aufweisen dürfte. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Bad Saulgau

Falsche Polizeibeamte halten Pkw an

Von zwei falschen Polizeibeamten ist ein 44-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der B 32 zwischen Mengen und Bad Saulgau angehalten worden. Die beiden Unbekannten, die mit einem hellen BMW X3 oder X5 unterwegs waren, stoppten den Mann kurz nach 0.30 Uhr und gaben sich als "zivile Beamte der Kriminalpolizei" aus. Sie warfen dem 44-Jährigen vor, in Bad Saulgau die Geschwindigkeit übertreten zu haben, sodass nun ein Bußgeld von 180 Euro fällig und die Beschlagnahme des Führerscheins erforderlich sei. Aus Angst vor weiteren Repressalien händigte der Mann das Geld und seine Fahrerlaubnis aus und wandte sich erst später an die richtige Polizei, als ihm das Ganze merkwürdig vorkam. Diese ermittelt nun unter anderem wegen Amtsanmaßung gegen die zwei Unbekannten, die als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunklem Hauttyp und dunklen Haaren beschrieben werden, hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben und zur Tatzeit dunkle Hemden getragen haben sollen. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können oder möglicherweise in ähnlicher Art auch angehalten wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Unfall mit Linienbus

Sachschaden von rund 18.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus am Sonntagmorgen in der Straße "Theuerbach". Gegen 7.45 Uhr wollte der 46-jährige Lenker eines Mercedes aus der Hohenzollernstraße kommend nach links abbiegen und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Bus. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark im Frontbereich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und später abgeschleppt werden mussten. Nach jetzigem Stand blieben sowohl die beiden Unfallbeteiligten als auch die beiden zum Unfallzeitpunkt im Bus mitfahrenden Insassen unverletzt.

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