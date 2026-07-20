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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.07.26

Gammertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Nach Auseinandersetzung - Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Den bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge soll dieser am frühen Sonntagmorgen in einem Wohnhaus in der Mozartstraße mit einem 26-Jährigen zunächst verbal aneinandergeraten sein, nachdem dieser ihn zur Nachtruhe ermahnt hatte (wir berichteten vorab unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6317254). Im weiteren Verlauf soll er dann mit einem von einer 39-jährigen Mitbewohnerin übergebenen Messer auf das Opfer eingestochen und dieses dabei leicht verletzt haben. Der 26-Jährige sei daraufhin in seine Wohnung geflüchtet, habe seinerseits ein Tischbein genommen und sich damit gegen den andauernden Angriff des 31-Jährigen zur Wehr gesetzt, sodass auch dieser leicht verletzt wurde. Alle Beteiligten konnten von der alarmierten Polizei noch am Tatort angetroffen und der 31-Jährige vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Sonntag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der Sache, auch zu der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der weiteren Beteiligten, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hechingen
Staatsanwältin Jasmin Eppler
Telefon: 07471 1805-229

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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