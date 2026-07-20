Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Dritte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.07.2026

Wolfegg/Landkreis Ravensburg (ots)

Nach Missbrauch von Mädchen kommen weitere Taten ans Licht

Nach dem Missbrauch eines Mädchens am 29.06. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6307402, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6307835) haben sich zwischenzeitlich weitere Opfer bei den Ermittlern der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg gemeldet. So soll der 52-Jährige beginnend bereits vor mehreren Jahrzehnten weitere Mädchen missbraucht oder vor ihnen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Die Opfer brachen erst jetzt aufgrund der Tat in Wolfegg ihr Schweigen. Zudem konnten die Kriminalbeamten dem Tatverdächtigen auch das Ansprechen eines Mädchens in Vogt am Freitag, 26.06., zuordnen. Der 52-Jährige hatte um die Mittagszeit in einem Wohngebiet aus seinem Auto heraus eine 7-Jährige angesprochen. Das Mädchen rannte jedoch weg, sodass es zu keinen strafbaren Handlungen kam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den angezeigten Taten dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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