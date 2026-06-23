Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Montag zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ehlersstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra und suchte anschließend das Weite. An dem Opel riss durch den Streifvorgang die rechte Seitenspiegelkappe ab, zudem entstand ein Lackschaden. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Hagnau am Bodensee

Eindringling im Wohnhaus ertappt

Wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs wird gegen einen 48-jährigen Mann ermittelt, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr in ein Wohnhaus eingedrungen ist. Die Bewohnerin überraschte den Mann, als er Schränke durchsuchte, und verständigte die Polizei. Beamte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf vor dem Gebäude an und nahmen ihn vorläufig fest. Entwendet hatte der 48-Jährige aus dem Haus nichts. Bei seiner Durchsuchung wurden jedoch mehrere Mobiltelefone, Kopfhörer und Schmuckstücke aufgefunden, deren Herkunft unklar ist. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Überlingen

Abgeschlepptes Auto samt Parkkralle vom Firmengelände entwendet

Nachdem die Gemeinde Sipplingen am Sonntagabend das unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz abgestellte Auto eines 54-Jährigen abschleppen ließ, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls gegen den Fahrzeughalter. Das Abschleppunternehmen hatte den Opel nach Überlingen gebracht und auf dem Betriebsgelände mit einer Parkkralle gesichert. Kurz nach 20 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch beim Autocenter, um nach seinem Fahrzeug zu fragen. Als ein Mitarbeiter rund 15 Minuten später am Firmengelände eintraf, war der Opel samt der Parkkralle verschwunden. Der Halter steht im Verdacht, das Auto unberechtigt vom Hof geschafft zu haben, indem er mutmaßlich ein Rad austauschte, um die Sperre zu umgehen.

Markdorf

Polizei sucht Zeugen nach Parkplatz-Unfall

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Breiten Gasse einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Mutmaßlich beim Ein- oder Aussteigen stieß der Unbekannte mit der Fahrzeugtür gegen den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß parkenden Opel Mokka. An dem Opel entstanden dadurch eine Schramme und ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Bermatingen

Kind nach Bremsmanöver gestürzt - Polizei sucht weiße Van-Fahrerin

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Buchbergstraße sucht der Polizeiposten Markdorf nach einer noch unbekannten Autofahrerin und Zeugen. Ein 11-jähriges Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad auf den Gehweg einfahren. Zur gleichen Zeit nutzte die Fahrerin eines weißen Vans den Gehweg, um an einem parkenden Müllwagen vorbeizufahren. Beide bremsten abrupt ab. Zu einer Kollision kam es nicht, das Mädchen stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin erkundigte sich kurz nach dem Befinden des Kindes, fuhr dann aber weiter, nachdem die 11-Jährige vor Schreck zunächst Entwarnung gegeben hatte. Da die Personalien der Fahrerin des weißen Vans nicht bekannt sind, bittet der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

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