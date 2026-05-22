Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Einbruch in Freibad

Tettnang/Bodenseekreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Freibad am Ried eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und drangen gewaltsam in das Kassenhaus ein. Dort öffneten sie einen vorgefundenen Tresor ebenfalls mittels brachialer Gewalt und stahlen das darin vorgefundene Bargeld. Auch in den Kiosk auf dem Gelände drangen die Täter ein und nahmen das dort in den Kassen gefundene Bargeld mit. Der angerichtete Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, die Höhe des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt zu dem Einbruch und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die im Bereich des Freibads Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

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