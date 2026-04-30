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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Deggenhausertal/Bodenseekreis (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Deggenhausertal. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr der Zweiradlenker gegen 19.30 Uhr die L 204 von Wittenhofen in Richtung Urnau, als ein vor ihm fahrender 23-jähriger Pkw-Lenker aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Lexus in einer Linkskurve kurz nach dem Abzweig Roggenbeuren rechts die Leitplanke touchierte. Ebenfalls aus bislang nicht geklärtem Grund kam der nachfolgende 31-Jährige mit seiner Suzuki daraufhin zu Fall und prallte gegen die Leiteinrichtungen. Hierdurch wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und des Einsatzes eines Notarztes, der mittels Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen wurde, noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr am Unfallort im Einsatz, die Psychosoziale Notfallversorgung kümmerte sich um die Beteiligten und Zeugen. Die Strecke war bis in die Nacht hinein voll gesperrt, die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs übernommen, für die auch ein Gutachter hinzugezogen wurde. Hierbei müssen die Beamten ermitteln, ob die beiden Unfallgeschehen in ursächlichem Zusammenhang stehen. Sie suchen daher Zeugen des unmittelbaren Unfalls oder Personen, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten vor dem Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Verkehrsdienst Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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