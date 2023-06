Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Verletzungen zugezogen hat sich eine 31 Jahre alte BMW-Lenkerin, die am Dienstag gegen 14 Uhr an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Die Lenkerin befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Wangener Straße und musste an der Kreuzung zur Frauenstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger, der ebenfalls mit einem BMW unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 31-Jährige Nackenschmerzen und wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Ravensburg

Erdbeerfeld in Flammen

Ein Erdbeerfeld zwischen Vorderweißenried und Höll ist am Dienstag in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr wurde das Feuer über Notruf gemeldet. Insgesamt standen beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr rund 2500 Quadratmeter in Flammen. Die Feuerwehr sowie die Besitzer der Plantage löschten das Feuer. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Aktuell liegen keine Hinweise für eine fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung des Brandes vor.

Ravensburg

Den Vorrang missachtet und dadurch einen Unfall verursacht hat ein 42 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Dürnast und Appenweiler am Donnerstagmorgen. Der VW-Fahrer war von Adeslreute in Richtung Rosengarten unterwegs und wollte die Kreisstraße kreuzen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 24-Jährigen, die mit ihrem Seat in Richtung Appenweiler unterwegs war. Sie wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den Pkw entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Waldburg

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der L 324 ereignet hat. Eine 24 Jahre alte Skoda-Fahrerin bog von Schafmeier kommend auf die Landesstraße in Richtung Kofeld ein. Dabei übersah sie den Volvo eines 65-Jährigen, der von Kofeld nach Hannober unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen. An den Autos entstand Sachschaden, der am Skoda auf rund 20.000 Euro und am Volvo auf rund 35.000 Euro geschätzt wird. Sie mussten abgeschleppt werden. Da zudem Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug ausliefen, war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Wangen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 5.45 Uhr und 7 Uhr gegen einen an der Bushaltestelle Am Waltersbühl geparkten BMW geprallt. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher anschließend davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an dem Pkw. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Amtzell

Gartenharke nach Motorradfahrer geworfen

Streit wegen des vermeintlich zu schnellen Fahrens eines Motorradfahrers war der Grund dafür, dass ein Anwohner eine Gartenharke warf. Der 22 Jahre alte Motorradfahrer fuhr mehrmals eine Straße der Gemeinde entlang, eigenen Angaben zufolge um seine neue Bereifung zu testen, was den Anwohnern missfiel. Über Notruf beschwerte sich ein Mann über die rasante Fahrweise des 22-Jährigen, während ein anderer Anwohner zu drastischeren Methoden griff. Er warf eine Gartenharke auf die Straße nach dem Fahrer, der dieser nur durch ein Ausweichmanöver entkam. Verletzt wurde der 22-Jährige dabei nicht. Das Polizeirevier Wangen prüft den Vorfall nun. Der 48-jährige Werfer der Harke hat mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Bodnegg

Auto landet auf Dach

Einen fleißigen Schutzengel hatte ein Autofahrer, der sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw überschlagen hat. Der 55 Jahre alte Mercedes-Fahrer war auf der Landesstraße von Tettnang nach Bodnegg unterwegs, als er kurz vor Unterwagenbach in einer Linkskurve von der Straße abkam. Er prallte gegen mehrere Bäume. Bei dem Zusammenstoß kippte sein Mercedes nach links und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde bei der Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. Sein Pkw wurde dabei allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werde musste.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall beim Überholen

Beim Überholen eines LKW auf der Landesstraße zwischen Wolfegg und Eintürnen ist ein Ford-Lenker am Mittwochmorgen mit einem entgegenkommenden Opel zusammengestoßen. Der 65-jährige Lenker des Ford Transit überholte kurz nach 9 Uhr den Klein-Lkw noch vor dem Ortsende von Weitprechts und übersah dabei offenbar die entgegenkommende 61-Jährige mit ihrem Opel. Diese versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Der 65-Jährige streifte zudem den Anhänger des Kleinlasters, den er gerade überholte. Die Opel-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde während der Unfallaufnahme von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Der Schaden am Ford beläuft sich auf rund 10.000 Euro, während der Schaden am Anhänger auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Sowohl der Ford als auch der Opel mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Polizei sucht Zeugen nach Unfall einer Roller-Fahrerin

Einem Lkw ausgewichen und dabei verunfallt ist eine Rollerfahrerin am Mittwochabend auf der L 314. Die 16-jährige Piaggio-Lenkerin war gegen 18 Uhr von Kimpfler in Richtung Bad Wurzach unterwegs, als sich der Schwerlaster von hinten näherte. Da das Fahrzeug ihren Angaben zufolge nicht langsamer wurde und drohte, von hinten auf sie aufzufahren, sah sich die Jugendliche gezwungen, in den Graben zu fahren. Dabei stürzte sie und zog sich oberflächliche Verletzungen zu. Der Lenker des Lkw fuhr indes unbeirrt weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Lkw-Fahrer. Personen, die Hinweise auf dessen Identität geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Baindt

Nach Unfall in der Gartenstraße - Autofahrer gesucht

Davongefahren ist ein Wohnmobil-Fahrer, der am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Gartenstraße eine graue Mercedes C-Klasse touchiert hat. Der Lenker fuhr auf Höhe der Bushaltestelle in die Gartenstraße und streifte dabei den Mercedes. Der Wohnmobil-Lenker, der wohl mit einem Beifahrer im Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll, wendete nach dem Einfahren zweimal und fuhr dann in Richtung Ortsmitte davon. Ein Zeuge, der etwa 40 Jahre alt gewesen sein und Arbeitskleidung getragen haben soll, beobachtete den Vorfall, fuhr aber dann mit dem Bus davon. Er sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell