PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06.01.2023 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Schwere Verletzungen erlitt ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr an der Kreuzung Josef-Eggler-Straße / Herknerstraße. Der Radfahrer wurde von einem abbiegenden Audi-Fahrer erfasst und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Die ...

