Leutkirch im Allgäu / A 96

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand rückten am Dienstag gegen 13.45 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf die A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd aus. Ein Mercedes hatte wohl aufgrund eines technischen Defekts auf einem Seitenstreifen stark zu Rauchen begonnen. In der Folge kam es zu einer leichten Flammenbildung, die durch Ersthelfer mit einem Feuerlöscher abgelöscht werden konnte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Ravensburg

Vier Pkw bei Auffahrunfall beschädigt

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro entstand bei einem Auffahrunfall, an dem am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Brühlstraße vier Pkw beteiligt waren. Weil er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, bremsten der 47-jährige Fahrer eines Opel und zwei nachfolgende Autolenker ab. Der 68 Jahre alte Fahrer eines Renault erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf den letzten Pkw auf. Durch die Kollision wurden alle beteiligten Pkw aufeinander geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Vogt

Alkoholisiert am Steuer

Mit etwa 1,6 Promille stoppten Beamte des Polizeireviers Wangen am Dienstagabend einen 29-jährigen Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Wangener Straße. Nach einem Alkoholtest musste der Fahrzeuglenker seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, den Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.

Argenbühl

Verkehrsunfall

Beim Auffahren von der K 8011 auf die B 12 hat am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr die 54-jährige Fahrerin eines Opel vermutlich die Geschwindigkeit einer bevorrechtigten VW-Fahrerin unterschätzt, die auf der B 12 in Richtung Isny unterwegs war. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die 77 Jahre alte VW-Lenkerin nicht mehr verhindern, dass sie der Opelfahrerin im Einmündungsbereich hinten auffuhr. Bei der Kollision wurde ein Beifahrer im VW leicht an der Hand verletzt, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die B 12 kurzzeitig einseitig gesperrt, sodass es zeitweise zu Rückstau kam.

Aulendorf

In mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten aus zwei Wohnmobilen, einem Lieferwagen, einem Omnibus und einem Pkw Bargeld und mehrere Gegenstände in Höhe eines noch unbekannten Gesamtwerts. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07584/92170 entgegen.

