Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Senior bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Opfer eines Diebstahls wurde ein 84-Jähriger am Montag gegen 11 Uhr in der Straße "Breiteweg". Ein Unbekannter hatte den Senior in ein Gespräch verwickelt und um Wechselgeld für einen Parkautomaten gebeten. Kurze Zeit später bemerkte der 84-Jährige, dass mehrere Geldscheine aus seiner Geldbörse fehlten. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 170 cm groß mit schwarzen Haaren und osteuropäischem Aussehen. Der Mann soll mit einem dunkleren T-Shirt, vermutlich grau, und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder anderweitig verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben darum, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Ravensburg

Alkoholisierter nach angebranntem Essen in Gewahrsam

Angebranntes Essen rief am Montag gegen 20 Uhr die Feuerwehr und Polizei in der Ziegelstraße auf den Plan. Eine Anwohnerin hatte den akustischen Warnton eines Brandmelders und Brandgeruch aus einer Wohnung wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Nachdem diese mehrmals klingelten und massiv gegen die Türe klopften, öffnete der stark alkoholisierte Bewohner die Türe. Dieser hatte die Situation offensichtlich noch immer nicht erkannt und musste aufgrund seiner Alkoholisierung von den Beamten aus seiner verrauchten Wohnung nach draußen begleitet und gestützt werden. Als Ursache für den starken Rauch konnte angebranntes Essen auf dem Herd und ein eingeschalteter Backofen ausgemacht werden. Während die Wohnung durch die Feuerwehr durchgelüftet wurde, konnte der Alkoholisierte niemanden benennen, der sich in seinem Zustand um ihn kümmert. Er wurde von den Polizisten daher in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann.

Wangen im Allgäu

Autofahrer gerät mit Bein unter Fahrzeug

Weil die hintere Türe seines Fahrzeugs nicht richtig geschlossen hatte, wollte ein 50-jähriger Autofahrer am Montagabend im Bereich Elitz nochmals aus seinem Pkw aussteigen. Als er bereits mit einem Bein ausgestiegen war, geriet der Wagen ins Rollen, woraufhin der 50-Jährige stürzte und mit seinem Bein unter das Vorderrad geriet. Aus seiner misslichen Lage konnte er sich nicht selbst befreien, weshalb eine Passantin den Rettungsdienst verständigte. Nachdem die ebenfalls alarmierte Feuerwehr den Wagen angehoben hatte, brachte ein Rettungsdienst den Mann mit einer leichten Quetschung am Schienbein zur weitere ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Wangen im Allgäu

Zeugin beobachtet Unfall

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen eine 47 Jahre alte Autofahrerin. Die Fahrzeuglenkerin stieß am Montagnachmittag beim Ausparken in der Zunfthausgasse gegen einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Dank des Zeugenhinweises konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Ihre Angaben, dass sie den Zusammenstoß nicht bemerkt habe, werden im Rahmen der Ermittlungen überprüft.

Altshausen

Holzkeil nach Autofahrerin geworfen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Glück im Unglück hatte eine 36-jährige Autofahrerin am Montagabend kurz vor 22 Uhr, als sie auf der Ebersbacher Straße in Richtung Sportplatz unterwegs war. Auf dem Gehweg kamen der 36-Jährigen zwei ältere Männer mit einem Bollerwagen entgegen, von denen einer eine Warnweste trug. Dieser Mann hatte einen Holzkeil in der Hand, machte plötzlich einen Schritt auf die Fahrbahn und warf den Keil nach dem Wagen der 36-Jährigen, als diese auf derselben Höhe war. Die Frau wich geistesgegenwärtig aus und setzte ihre Fahrt unbeschadet fort. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Duo im Alter zwischen 60 bis 70 Jahre brachte keine neuen Erkenntnisse. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den beiden Männern.

Amtzell

Fahrzeug kracht in Leitplanke- Unfallflucht

Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuglenkers musste am Montag kurz vor 7 Uhr ein 19-jähriger BMW-Lenker ausweichen und ist dabei in die Leitplanke geprallt. Der 19-Jährige war von Amtzell in Richtung Wangen unterwegs, als ihm der Unbekannte auf Höhe Oberau auf seiner Fahrspur entgegenkam. Während er mit seinem BMW auswich, die rechte Schutzplanke streifte und im Anschluss rechts im Grünstreifen stehen blieb, setzte der Unbekannte seine Fahrt unvermindert fort. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere einen nachfolgenden Fahrzeuglenker, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wolfegg

Autofahrer prallt gegen Motorrad und sucht das Weite

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist ein 42 Jahre alter Ducati-Lenker am Sonntag gegen 17 Uhr in der Ravensburger Straße von einem Autofahrer touchiert worden. Der 42-Jährige war mit seinem Motorrad in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ein Unbekannter mit seinem silbernen Pkw aus der Straße "Gässle" kam und zunächst anhielt. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr er dann jedoch erneut an und prallte gegen die hintere rechte Seite des Motorrads. Im weiteren Verlauf fuhr der Autofahrer weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 42-jährige Zweiradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, an seiner Ducati entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem silbernen Pkw geben können sowie insbesondere einen Passanten, der nach dem Unfall mit dem Motorradfahrer gesprochen hat, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Isny

Schmierfinken haben es auf mehrere Gebäude abgesehen

In der vergangenen Woche waren im Stadtgebiet Schmierfinken zugange, die den Wächterturm am Espantor und die Schulmensa im General-Moser-Weg sowie einen nahegelegenen Geräteschuppen besprüht haben. Die Unbekannten sprühten mit blauer und gelber Farbe sogenannte Tags und richteten hierdurch einen Schaden von über 1.000 Euro an. Ein politischer Inhalt ist hierbei nicht zu erkennen, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Sachbeschädigungen besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Einbrecher unterwegs

In die Schulmensa im General-Moser-Weg ist innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Über eine Tür verschaffte sich der Unbekannte Zugang zum Gebäude, wo er im Innern gewaltsam einen Schrank aufbrach und weitere Räumlichkeiten durchsuchte. Die Höhe des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die in letzter Zeit Verdächtiges im Bereich der Mensa wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

