Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss eine 32-jährige Frau rechnen, die am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, alkoholisiert mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten wurden in der Friedrichstraße auf die Fahrerin aufmerksam und stellten bei der folgenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Frau fest. Da eine Messung über 1,6 Promille ergab, musste die 32-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte die Fahrt im Anschluss nicht mehr fortsetzen.

Fischbach

Unfallflucht am Fischbacher Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr an einem in der Eisenbahnstraße, auf Höhe des Zugangs zum Bahnsteig West, geparkten Skoda Kodiaq angerichtet. Ohne sich um den am linken Kotflügel und der Fahrertür entstandenen Streifschaden zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, sich unter Tel. 07545-1700 zu melden.

Überlingen

Tiefgaragenausfahrt angefahren und geflüchtet

Das Geländer einer Tiefgaragenausfahrt in der Maurus-Betz-Straße hat am vergangenen Dienstag oder Mittwoch ein unbekannter Fahrer beschädigt. Der Verantwortliche suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Missglücktes Überholmanöver - Sachschaden

Mit einem Lastwagen kollidiert ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr eine 69-jährige Autofahrerin auf der B 31n auf Höhe Aufkirch. Die Volvo-Fahrerin war in Richtung Stockach unterwegs. Am Ende des zweispurigen Teilstücks wollte sie noch den vorausfahrenden Lastwagen überholen. Dabei fuhr sie auf die Sperrfläche, bremste ihren Wagen ab und prallte seitlich gegen den Lkw. Am Volvo entstand etwa 4.500 Euro, an der Sattelzugmaschine rund 1.000 Euro Sachschaden.

Salem

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend in der Kirchgasse einen Opel Astra angefahren hat, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Der Sachschaden an der Fahrzeug-Front beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 8.45 Uhr an der Einmündung der Hauptstraße zur Straße "Am Stadtgraben" ereignet hat. Eine 76-jährige Renault-Lenkerin war auf der Hauptstraße unterwegs und bog nach links ab. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem Kleinlastwagen. Während am Renault der Frau rund 9.000 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser am Lkw geringer aus. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell