Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Zum Opfer eines Trickdiebstahls wurde ein 80-jähriger Mann, der sich am Montagnachmittag zum Einkaufen in der Platzstraße befand, wo ihm ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus seiner Geldbörse entwendete. Der Unbekannte sprach den Senior an und spielte diesem vor, Kleingeld für seinen Einkaufswagen zu benötigen. Dabei griff er in die Geldbörse des Mannes und entwendete ihm einen hohen dreistelligen Euro-Betrag. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln, der etwa 1,70 m groß gewesen sein soll. Er habe eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, ein weißes Langarmhemd und eine Brille getragen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet etwaige Zeugen der Tat, sowie Personen, die um 15 Uhr im Bereich der Platzstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Katalysatoren-Diebstähle - Polizei sucht Zeugen

Derzeit unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen insgesamt fünf Katalysatoren von Fahrzeugen, die auf einem Betriebsgelände in der Schwarzenbacher Straße abgestellt waren, entwendet. Mutmaßlich wurden die Katalysatoren mittels eines Trennschleifers entfernt. Betroffen sind drei Fahrzeuge der Marke BMW, ein Volvo und ein Opel. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Etwaige Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet, drei Fahrzeuge verunfallt

Gesamtschaden von etwa 18.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, bei dem ein 71-jähriger Dacia-Fahrer am Montag gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen BMW-Fahrer in der Hauptstraße übersehen hat. Der Dacia-Fahrer war auf der Schillerstraße unterwegs und wollte in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Herbertingen abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem BMW-Fahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia abgewiesen und prallte in der Folge gegen den VW eines 39-Jährigen, der in der Kaiserstraße in Richtung Hauptstraße fuhr. Beim Aufprall kippte der Dacia auf die Seite und dessen Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit über 40 Mann vor Ort und befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise wurden weder er, noch die anderen Beteiligten verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hohentengen

Unfall beim rückwärts Ausparken

Vermutlich übersah ein 24-jähriger Fiat-Lenker am Montag gegen 10.45 Uhr beim Ausparken aus einem Grundstück einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Ford-Fahrer, der auf der Färbebachstraße unterwegs war. Als der Fiat-Lenker aus einem Grundstück in der Laustraße in die Färbebachstraße rückwärts einfahren wollte, kollidierte dieser mit dem Ford. Beim Aufprall wurden die Fahrzeugführer nicht verletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, während der sich am Ford auf etwa 15.000 Euro beläuft.

Krauchenwies

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Montag um kurz nach 16 Uhr die Polizei, nachdem ein 54-jähriger Fahrzeuglenker seinen Wagen auf der B 311 in den Grünstreifen gefahren hatte. Beim Eintreffen der Polizisten nahmen diese bei dem 54-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Im Anschluss brachten die Beamten den Mann in ein Klinikum zur Entnahme einer Blutprobe. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beuron, Hausen im Tal

Mann bei Mäharbeiten lebensgefährlich verletzt

Ein 28-Jähriger wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten an der Schloßsteige am Montagnachmittag schwer verletzt. Der Mann war mit einem 31-jährigen Familienangehörigen mit Mäh- und Abräumarbeiten beschäftigt. Der 31-Jährige führte Arbeiten mit einem Freischneider durch, als die Spitze eines Messerzahns abbrach und den 28-Jährigen traf. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht Lebensgefahr für den Verletzten. Der Kriminaldauerdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

