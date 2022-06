Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Unbekannte stehlen Handtasche

Unbekannte Täter haben am Donnerstag um 13:25 Uhr einer 89-jährigen Kundin in einem Lebensmittelmarkt im Äußeren Mühlweg die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet, als diese kurz abgelenkt war. Die Täter erbeuteten bei dem Diebstahl Bargeld in Höhe von 1200 Euro und den Hausschlüssel des Opfers. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Bad Saulgau

Passantin absichtlich angefahren

Am Freitagnachmittag gegen 13:25 Uhr fuhr der 61-jährige Tatverdächtige auf dem Parkplatz gegenüber der alten japanischen Schule mit seinem Pkw bewusst der 61-jährigen Geschädigten von hinten in die Beine, als diese gerade dabei war ihr Auto zu beladen. Diese zog sich dabei eine Prellung des linken Unterschenkels zu, welcher ärztlich behandelt werden musste. Grund für die Tätlichkeit dürften länger andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten sein. Den 61-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung.

Meßkirch

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Glimpflich endete in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Discothek in der Kappellenstraße. Als der 18-jährige Tatverdächtige mit seinem Opel Vectra, mit offener Fahrertür, rückwärtsfuhr streifte er hierbei einen 28-jährigen und eine 18-jährige welche sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielten. Die beiden Geschädigten kamen durch den Streifvorgang zur Fall und zogen sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfungen zu. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren hatte er keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. Auf seinen Führerschein muss er vermutlich noch längere Zeit verzichten

