Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Fahrzeuge

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz Hinterer Hafen einen Audi und einen Opel Corsa, in dem er an beiden Fahrzeugen die Heckscheibe einschlug. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit nebeneinander. Kurz vor der Tat fiel am Tatort eine betrunkene männliche Person auf, diese wurde wie folgt beschrieben: 170 - 180 cm groß, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, schwarz gekleidet mit schwarzer Adidas Kappe. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 075417010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell