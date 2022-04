Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Jägerhochsitz in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Um Hinweise bittet die Polizei, nachdem am Sonntag gegen 14.30 Uhr im Seewald im Bereich der Kitzenwiese ein Jägerhochsitz vollständig abgebrannt ist. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Da um den Hochsitz und im Bereich des Bolzplatzes weitere kleinere Brandstellen festgestellt wurden und aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen Brandstiftung. Bereits in der Vergangenheit hat es im näheren Umfeld mehrere Brände gegeben. Am Abend des 28.3. hat ein Papierhaufen im Wachholderweg auf bislang unbekannte Art und Weise Feuer gefangen und am 12.4. kam es zu einem Flächenbrand im Seewald. Ob die Ereignisse in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die aktuell noch andauern. In diesem Zusammenhang werden Personen gebeten, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Jugendlicher erneut mit Drogen erwischt

Offensichtlich nichts aus seinen Fehlern gelernt hat ein 17-Jähriger, der bereits Mitte April von der Polizei erwischt und wegen des Verdachts des Drogenhandels angezeigt worden war (Wir berichteten am 14.April.). Am Sonntagnachmittag ging erneut ein Hinweis bei der Polizei ein, woraufhin die Polizei den Teenager beim Konsum von Cannabis zuhause vorfand. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden und beschlagnahmten die Beamten eine kleine Menge des illegalen Rauschmittels. Der 17-Jährige sieht nun erneut einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Unsere Mitteilung vom 14.4.2022

Polizei findet Drogen

Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen einen 17-Jährigen eingeleitet. Die Polizisten waren im Begriff, am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Meistershofener Straße eine Personenkontrolle einer Gruppe Jugendlicher durchzuführen. Bereits beim Erkennen des Streifenwagens versteckte sich der 17-Jährige, der sich zuvor bei der Gruppe befunden hatte, vor den Beamten. Während der Maßnahmen konnten die Polizisten beobachten, dass der Teenager hinter einem Verkaufswagen mehrere Beutel versteckte. Als auch er kontrolliert werden sollte, nahm er erneut die Beine in die Hand, konnten jedoch von einem Polizisten verfolgt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige zum Verkauf abgepacktes Marihuana unter dem Wagen deponiert hatte. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler knapp 100 Gramm Marihuana sowie szenetypische Utensilien, die den Verdacht des Handels bekräftigten. Der 17-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Gartenzaun angefahren und geflüchtet

Den Gartenzaun eines Anwesens im Resedenweg hat ein Unbekannter am Montag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr angefahren. Trotz eines Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Frau setzte Abwehrspray gegen unangemeldeten Vermieter ein

Offenbar überrascht worden von ihrem Vermieter, der unangekündigt durch ihre Wohnung lief um das Türschloss zu wechseln, ist am Montagvormittag eine 63-jährige Frau im Nikolausweg. Der 80 Jahre alte Mann war den ersten Erkenntnissen zufolge über eine Leiter auf den Balkon im ersten Stock gestiegen und hatte die Wohnung durch die geöffnete Tür betreten. Die offensichtlich erschrockene 63-Jährige zückte kurzerhand ein Tierabwehrspray und setzte dieses gegen den ungewollten Besuch ein. Der Senior suchte fluchtartig das Weite. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte die Frau, die ebenfalls von dem Reizspray getroffen wurde, zur weiteren Behandlung ihrer Augen in eine Klinik. Die Beamten des Polizeipostens Altstadt ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr an einem Nissan verursacht, der auf dem Parkplatz des Bodenseecenters vor dem Kino geparkte war. Da der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Lastwagen touchiert Leitplanke

Weil er seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, touchierte ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr eine Leitplanke. Der 55-Jährige war auf der B31 von Friedrichshafen kommend in Richtung Eriskirch unterwegs. Infolge des Manövers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Leitplanke auf einer Länge von rund 50 Metern. An Sattelzug und Auflieger entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 5.000 Euro. An der verbogenen Leitplanke dürfte sich der Sachschaden ebenfalls auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen. Zu einer Kollision mit einem Tier kam es nicht. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Immenstaad

Vorfahrt genommen - Unfall

Auf 6.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall in der Brodmannstraße entstanden ist. Eine 80-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in die Straße ein und nahm dabei einer 68-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt. In der Folge streifte der Mercedes an der kompletten rechten VW-Seite entlang, wodurch an beiden Autos rund 3.000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meersburg

Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug gestohlen

Aus einer Laderaupe, die auf einem Baustellengelände in der Torenstraße abgestellt war, haben Unbekannte über das vergangene Wochenende Diesel gestohlen. Die Täter zapften rund 150 Liter des Kraftstoffs ab, beschädigten dabei die Seitenklappe des Motors und flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Randalierer schläft Rausch in Gewahrsamszelle aus

Die Nacht auf Dienstag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Überlingen verbringen musste ein alkoholisierter 34-Jähriger, nachdem er zunächst randaliert und im Anschuss Polizisten beleidigt hat. Eine Freundin des Mannes rief die Polizei, da der 34-Jährige im offensichtlichen Ausnahmezustand eine Tür sowie ein Bett beschädigte. Nachdem eine Streifenbesatzung angerückt war, verließ er zunächst freiwillig die Wohnung. Vor dem Haus zeigte er sich den Beamten gegenüber aber erneut aggressiv und drohend, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Weil er die Einsatzkräfte in der Folge beschimpfte, kommt auf ihn, neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung, auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Darüber hinaus erwartet ihn eine Kostenrechnung für die Übernachtung in der Arrestzelle.

