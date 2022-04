Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Scheibe beschädigt

Die Türverglasung eines Gebäudes in der Schwabstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Unbekannten ein Werkzeug und beschädigten die äußere Glasscheibe der doppelt verglasten Tür. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Kind bei Unfall verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein 7-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr zugezogen. Das Kind überquerte mit seinem Tretroller die Hauptstraße auf Höhe des Kindergartens und missachtete dabei das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel. In der Folge kollidierte die 7-Jährige mit dem Mercedes eines 82-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sigmaringendorf

Holztisch entwendet

Von einer Terrasse im Außenbereich einer Bäckereifiliale im Baumgartenweg haben in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter einen Holztisch entwendet. Im Laufe des Montags wurde der Tisch von Mitarbeitern der Straßenmeisterei in der Straße "Lauchertbühl" aufgefunden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Fahrerin bekifft unterwegs

Deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 34 Jahre alte Autofahrerin, die von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen am Montag um kurz nach 11 Uhr im Ortsgebiet gestoppt wurde. Nachdem ein Vortest positiv auf THC reagiert hatte, musste die Frau die Polizisten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sollte die Untersuchung des Bluts den Konsum bestätigen, so muss die 34-Jährige mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Weit über 1,1 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 18-jährigen Autofahrer am Montag kurz nach 23.30 Uhr. Der junge Fahrer wurde von einer Polizeistreife im Ortsgebiet gestoppt und musste die Beamten nach einem Atemalkoholtest zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein und zeigten den 18-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Saulgau

Von Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich ein 23 Jahre alter Ford-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19.45 Uhr zugezogen. Der 23-Jährige kam von der K 8274 zwischen Haid und Wilfertsweiler ab, wodurch an seinem Wagen Sachschaden in Höhe von gut 1.200 Euro entstand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr an, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Pkw. Angaben des 23-Jährigen zufolge war ihm zuvor ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen, dem er ausweichen musste. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Personenkontrolle läuft aus dem Ruder

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 22-Jähriger rechnen, den eine Polizeistreife am Montag gegen 18 Uhr in der Paradiesstraße einer Personenkontrolle unterzogen hat. Weil die Beamten Anhaltspunkte auf den Umgang mit Betäubungsmitteln erkannten, sollte der 22-Jährige durchsucht werden. Hiergegen wehrte er sich, sodass die Unterstützung einer zweiten Polizeistreife notwendig war. Als sich die Situation beruhigt hatte, fanden die Polizisten unweit des 22-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana, das der Mann zuvor mutmaßlich weggeworfen hatte. Weil er die Beamten zudem beleidigt hatte, muss der Mann nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Hohentengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Auf knapp 12.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Die 45-jährige Lenkerin eines VW missachtete an der Kreuzung der Gräfin-Monika-Straße mit der Straße "In der Hau" die Vorfahrt eines 29-jährigen Citroen-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde niemand verletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden total beschädigten Wagen.

Pfullendorf

Glasscheibe eingeschlagen

Rund 800 Euro Sachschaden haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an einer Glasscheibe der Sechslindenschule in der Aftholderberger Straße hinterlassen. Am Technikgebäude schlugen oder traten die Täter eine Scheibe der Doppelverglasung ein. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu den Tätern.

