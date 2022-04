Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Auto zerkratzt

Mehrere Kratzer hat ein Unbekannter an einem Auto verursacht, das am Montagmorgen zwischen 5.30 und 9.30 Uhr in der Helmut-Vetter-Straße auf einem dortigen Parkplatz in der ersten Parkreihe abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Pkw qualmt

Verdampfendes Motorenöl hat am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei in der Georgstraße auf den Plan gerufen. Während der Fahrt war wohl auslaufendes Motorenöl auf den heißen Motor des Audis getropft und verdampft, sodass Qualm entstand. Die 60-jährige Fahrerin des Autos, die die Dämpfe einatmete, wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Der Wagen, an dem mutmaßlich eher geringer Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Schmierereien an Schulsporthalle

An der Schulsporthalle Am Sonnenbüchel wurden zwischen Gründonnerstag und letzten Freitag mehrere Graffitis an der Außenwand angebracht. Wie hoch der durch den unbekannten Schmierfinken entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Berg

Junge auf Abwegen

Ohne Begleitung in einen Zug eingestiegen ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein acht Jahre alter Junge am Bahnhof in Ravensburg. Eine aufmerksame Zugreisende bemerkte den Bub, alarmierte die Polizei und steig in Weingarten-Berg mit ihm aus. Die Polizei brachte den Achtjährigen und seine Familie, die sich noch am Bahnhof in Ravensburg befand, wieder zusammen.

Wangen

Führerscheinloser Rollerfahrer verunfallt

Ohne gültigen Führerschein ist ein Jugendlicher am Montag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Bereich "Hinteres Ebnet" mit einem Motoroller gegen einen Fahrradständer geprallt. Der 15-Jährige nahm das Fahrzeug einer gleichaltrigen Bekannten ohne deren Zustimmung und fuhr einige hundert Meter über den Parkplatz, bevor er gegen den Fahrradständer stieß und zu Fall kam. Während der 15-Jährige unverletzt blieb, entstand am dem Motorroller ein Schaden von rund 200 Euro. Auf den Jugendlichen kommt nun neben der Begleichung des Unfallschadens auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein zu.

Wangen

Polizei klärt Unfallflucht

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Wangen den Verantwortlichen einer Verkehrsunfallflucht, der am Montag kurz nach 9 Uhr in der Simoniusstraße einen VW angefahren hat, schnell ermitteln konnte. Der 32-jährige flüchtige Lenker eines Mercedes Sprinter streifte den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr er weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Zeuge, der den Vorfall beobachten konnte, merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Der Schaden, der an den Fahrzeugen durch die Kollision entstanden ist, wird auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt.

Weingarten

Vermeintliche Auseinandersetzung - Beteiligte gesucht

Nach den Beteiligten einer vermeintlichen Auseinandersetzung, zu der es am Montagabend in der Burachstraße gekommen sein soll, sucht aktuell die Polizei Weingarten. Mehrere Anrufer meldeten gegen 21.30 Uhr eine Schlägerei, bei der einer der Beteiligten laut Zeugen auch ein Messer bei sich führen könne. Die Polizei, die mit mehreren Streifen anfuhr, fand keinen der Beteiligten mehr vor. Diese seien, so die Zeugen, zu Fuß geflüchtet. Ein geparkter Pkw, an dessen Außenspiegel ein Schaden von rund 200 Euro entdeckt wurde, sei wohl von einem der Beteiligten beschädigt worden. Ob bei der Auseinandersetzung jemand verletzt wurde, ist ebenso unbekannt wie der genaue Hergang. Lediglich, dass einer der Personen einen roten Pulli und ein weiterer ein weißes Sweatshirt getragen haben soll, ist bekannt. Eine polizeiliche Fahndung der Polizei in dem Bereich brachte keine weiteren Erkenntnisse. Beteiligte des Vorfalls oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Mit Fahrrad gestürzt - Fahrer alkoholisiert

Wohl im alkoholisierten Zustand mit dem Fahrrad gestürzt ist ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Baindter Straße. Der Zweiradlenker war eigenen Angaben zufolge mit dem Rad gestürzt. Ein Passant fand den Radler und wählte den Notruf. Während eine medizinische Untersuchung ergab, dass der 18-Jährige durch den Sturz nicht verletzt wurde, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,5 Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit zu.

Wilhelmsdorf

Moorbrand

Erneut aufgeflammt ist ein Brand am Montagmittag am Waldrand nördlich von Wilhelmsdorf. Das kleine Feuer war am Freitag bereits von Unbekannten entfacht und im Anschluss von der Feuerwehr gelöscht worden. Allem Anschein nach glühte der torfhaltige Boden unterirdisch weiter, sodass es am Montag abermals zu einer starken Rauchentwicklung an der Stelle kam. Mitarbeiter des nahegelegenen Waldkindergartens bemerkten den Brand und wählten den Notruf. Die Feuerwehr beseitigte den Rauch. Vorsorglich wurde ein größeres Bodenloch ausgehoben, um eine erneute Entfachung zu verhindern.

Bergatreute

Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Sonntag gegen 19 Uhr auf der L 314 zwischen Bergatreute und Roßberg. Während der Fahrt trat Rauch aus der Lüftung des Mercedes. Der 41 Jahre alte Lenker des Wagens hielt daraufhin am Seitenstreifen, wo das Fahrzeug Feuer fing. Nach dem erfolglosen Versuch des 41-Jährigen, das Auto selbst zu löschen, löschte die alarmierte Feuerwehr den Brand. Der Wagen musste im Anschluss von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Straße für kurze Zeit gesperrt.

Leutkirch

Unfallflucht vor Club

Auf dem Parkplatz eines Clubs im Campingweg ist zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 3 Uhr ein geparkter Kia Ceed angefahren worden. Der Verursacher streifte das Heck des geparkten Wagens und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Ohne sich darum zu scheren, suchte der Verursacher im Anschluss das Weite. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden nun gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

