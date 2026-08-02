Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw-Hirsau - Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend (01.08.2026) kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw, der alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde dabei leichtverletzt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 56-jähriger Fahrer eines Citroen die Straße Pletschenau in Calw-Hirsau von Ottenbronn kommend allein besetzt befuhr.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf der Gefällstrecke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei schleifte er an mindestens zwei Hausfassaden entlang. Schlussendlich blieb er mit der Fahrerseite hin an einer Hauswand stehen, sodass er diese nicht öffnen konnte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die einen Transport in ein Krankenhaus zur Folge hatte.

Durch den Unfall wurde zudem ein geparkter Fiat beschädigt.

Beim Citroen-Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung. Inwieweit diese unfallursächlich gewesen sein könnte, soll mit einer durchgeführten Blutentnahme geklärt werden. Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr befand sich mit 30 Kräften und fünf Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst als auch zwei Funkstreifen des Polizeireviers Calw im Einsatz.

Die Unfallstelle blieb bis 22.45 Uhr voll gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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