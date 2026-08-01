PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit E-Scooter und einer verletzten Person

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag den 31.07.2026 kam es um 16:44 Uhr in Gelsenkirchen-Resse zu einem Verkehrsunfall an der Bocholter Straße / Herzfelder Straße. Dabei übersah eine 18-jährige Pkw Fahrerin einen 61-jährigen E-Scooter Fahrer an der Einmündung der Bocholter Straße und erfasste diesen mit der Front ihres Pkw. Der E-Scooter Fahrer stürzte und verletzte sich trotz getragenem Kopfschutz schwer. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 08:12

    POL-GE: Unbekannter schlägt mit Baseballschläger zu

    Gelsenkirchen (ots) - Am 01.08.2026 gegen 00:30 Uhr wurde ein 42-jährige Gelsenkirchener auf der Ewaldstraße in Gelsenkirchen-Resse von einem unbekannten Täter plötzlich von hinten mit einem Baseballschläger geschlagen, als er seine Haustür aufschloss. Ein weiterer Mittäter stand daneben und filmte die Tat. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Der Gelsenkirchener wurde durch die Schläge leicht ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 14:08

    POL-GE: Fatbike in Bulmke-Hüllen kontrolliert

    Gelsenkirchen (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen wurden am Dienstag, 28. Juli 2026, auf das elektrische Fahrrad eines 48-jährigen Gelsenkircheners aufmerksam. Der Mann war gegen 16 Uhr ohne in die Pedale zu treten und mit auffallend hoher Geschwindigkeit auf der Bismarckstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fatbike mittels Elektromotor über 50 km/h schnell war und ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:49

    POL-GE: Verfolgungsfahrt auf Motorroller endet mit Unfall - Zwei Schwerverletzte

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen hat in der Nacht von Mittwoch, 29. Juli 2026, auf Donnerstag, 30. Juli 2026, um 23.45 Uhr auf der Bahnhofstraße einen mit zwei Personen besetzten Motorroller festgestellt. Da das Fahrzeug durch die Fußgängerzone fuhr, kein Kennzeichen angebracht war und beide Personen keinen Helm trugen, sollte eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren