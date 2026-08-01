Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit E-Scooter und einer verletzten Person

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag den 31.07.2026 kam es um 16:44 Uhr in Gelsenkirchen-Resse zu einem Verkehrsunfall an der Bocholter Straße / Herzfelder Straße. Dabei übersah eine 18-jährige Pkw Fahrerin einen 61-jährigen E-Scooter Fahrer an der Einmündung der Bocholter Straße und erfasste diesen mit der Front ihres Pkw. Der E-Scooter Fahrer stürzte und verletzte sich trotz getragenem Kopfschutz schwer. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.

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