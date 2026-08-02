Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Küchenbrand

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend (01.08.2026) kam es gegen 19.50 Uhr zum Küchenbrand in der Bahnhofstraße.

Nach derzeitigem Stand ist im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Küche einer Wohnung Essen auf einem Herd in Brand geraten. Trotz eingeleiteter Löschversuche der Bewohnerin gelang es ihr nicht das Feuer zu ersticken. Die Bewohnerin konnte sich jedoch unverletzt ins Freie begeben. Der verständigten Feuerwehr Pforzheim gelang es das Feuer zu löschen, wobei die Küche durch den Brand stark beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Aufgrund der Verrußung bleibt die Wohnung zunächst unbewohnbar.

Durch den Feuerwehreinsatz, der bis 20.45 Uhr andauerte, kam es zu Beeinträchtigung des ÖPNV, da die Bahnhofstraße für die Einsatzmaßnahmen voll gesperrt war.

Die Feuerwehr Pforzheim befand sich mit 5 Fahrzeugen und 15 Kräften, die Polizei mit einer Funkstreife im Einsatz.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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