Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Pforzheim (ots)

Am Samstag (01.08.2026) gegen 11.00 Uhr kam es in der Calwer Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem VW auf der Stuttgarter Straße, in Richtung Althengstett. In Höhe eines Autohauses hielt sie verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 30-jähriger Motorradfahrer erkannte das stehende Fahrzeug zu spät.

Nahezu ungebremst prallte er auf das Heck des VW´s. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Die 82-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Inwiefern überhöhte Geschwindigkeit des 30-jährigen unfallursächlich war ist neben dem Verdacht des fehlenden Versicherungsschutzes unter anderem Ermittlungsgegenstand. Zur Rekonstruktion des Unfalles wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Am Motorrad entstand 5000 Euro am VW 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen musste die Stuttgarter Straße in stadtauswärtige Richtung bis 16.00 Uhr gesperrt werden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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