Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach

Eisingen - Mehrere Flächenbrände beschäftigen die Kriminalpolizei - Zeugen gesucht

Kämpfelbach / Eisingen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in den Gemeinden Kämpfelbach, Eisingen und Umgebung zu mehreren Flächen- und Wiesenbränden. Da die Ursachen noch unklar sind und mögliche Straftaten nicht ausgeschlossen werden können, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnten die Brände jeweils unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Polizei bittet Personen, die in den vergangenen Tagen im Bereich der genannten Gemeinden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Brandursachen geben können, sich zu melden. Insbesondere können Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Brandorte von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der derzeit trockenen Witterung bereits kleine Unachtsamkeiten ausreichen können, um Brände auf Vegetationsflächen zu verursachen. Offenes Feuer, weggeworfene Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen sollten daher unbedingt vermieden werden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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