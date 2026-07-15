Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schreibwarenlade, Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In der Brötzinger Fußgängerzone waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar Einbrecher unterwegs. Zwischen Dienstagabend und den frühen Morgenstunden verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schreibwarengeschäft in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße.

Beim gewaltsamen Öffnen der Eingangstür dürfte nicht nur die Tür selbst, sondern möglicherweise auch die Aufmerksamkeit von Anwohnern oder Passanten geweckt worden sein, denn die Vorgehensweise könnte mit entsprechendem Lärm verbunden gewesen sein.

Im Inneren des Geschäfts machten sich die Täter auf die Suche nach Beute und nahmen neben Münzgeld auch Sammelkarten von verschiedenen Anbietern an sich. Darunter befanden sich Unmengen Superhelden-Karten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften für den Abtransport der Beute rund ein Dutzend graue Einkaufskörbe mit schwarzen Tragegriffen des Geschäfts zum Einsatz gekommen sein.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im Bereich der Westlichen Karl-Friedrich-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 4238200 entgegen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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