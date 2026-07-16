Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Trickdieb bestiehlt Seniorin in eigener Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine über 80-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag im Pforzheimer Stadtteil Haidach Opfer eines Trickdiebs geworden. Der bislang unbekannte Täter erbeutete Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen passte der Mann die Seniorin gegen 11:00 Uhr an der Hauseingangstür ab und bot ihr an, die Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen. In der Wohnung legte der Unbekannte anschließend mehrere Geldscheine auf den Küchentisch und bat die Frau, ihm hierfür einen 100-Euro-Schein zu wechseln.

Als die Seniorin daraufhin im Flur einen 100-Euro-Schein aus einem Kuvert holen wollte, ließ der Täter mutmaßlich absichtlich mehrere Geldscheine zu Boden fallen. Während sich die Frau bückte, um diese aufzuheben, nutzte der Mann offenbar die Gelegenheit und entwendete im Schrank aufbewahrte Kuverts mit Bargeld.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem blauen Kurzarmhemd und einer hellen Stoffhose, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei warnt erneut vor derartigen Trickbetrügern: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, auch dann nicht, wenn diese vermeintlich Hilfe anbieten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn fremde Personen versuchen, Sie durch Ablenkungsmanöver in eine unübersichtliche Situation zu bringen. Wertgegenstände und Bargeld sollten niemals offen zugänglich aufbewahrt werden.

Zeugen, die am Donnerstagvormittag im Bereich des Pforzheimer Stadtteils Haidach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 4238200 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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