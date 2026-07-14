Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Anhänger mit Weizen kippt um - Fahrbahn voll gesperrt

(Enzkreis) Neulingen-Göbrichen (ots)

Am Montagabend kippte ein Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in Neulinge-Göbrichen um und verteilte mehrere Tonnen Weizen auf der Fahrbahn.

Der Landwirt war gegen 17:30 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und zwei mit Weizen beladenen Anhängern in Richtung Bretten unterwegs, als er am Ortsausgang von Göbrichen mit einem der Anhänger den Bordstein einer Verkehrsinsel überfuhr. In der Folge kippte der Anhänger um und verteilte mehrere Tonnen Weizen auf der Ortsdurchgangsstraße. Sowohl der Anhänger als auch eine Leitplanke wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Ortsdurchfahrt Neulingen-Göbrichen dient derzeit aufgrund von Bauarbeiten in Neulingen-Bauschlott als Umleitungsstrecke für die seit Längerem gesperrte B294. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn vollgesperrt werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Yannis Schaper, Führungs- und Lagezentrum

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