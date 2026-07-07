Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt-Dietersweiler - Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold - Polizei sucht Zeugen!

Freudenstadt (ots)

Ein älterer Mann ist am Montagabend Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahmen die Täter bereits im Jahr 2024 erstmal telefonisch Kontakt zu dem Geschädigten auf und meldeten sich nach längerer Pause vor einigen Wochen erneut. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus Freudenstadt aus. Durch geschickte Gesprächsführung wurde der Geschädigte dazu gebracht, Gold zu erwerben und zur Abholung bereit zu legen.

Am Montag, 6. Juli, gegen 18:00 Uhr, legte der Mann in der Langenbergstraße im Stadtteil Dietersweiler Gold im Gesamtwert von rund 52.000 Euro vor seinem Anwesen ab. Ein unbekannter Täter nahm dieses unbemerkt an sich.

Im Umfeld wurde ein Mann beobachtet, der mit seinem E-Scooter im Bereich der Tatörtlichkeit auffällig oft umherfuhr. Dieser wird als groß, dunkel gekleidet und mit rasierten Haaren beschrieben. Ob dieser Mann in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Straftat steht ist bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit sowie bereits im Zeitraum vor der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Hinweis der Polizei

Die Polizei fordert niemals telefonisch zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auf. Beenden Sie in solchen Fällen das Gespräch und informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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