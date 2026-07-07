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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rucksack voller Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Erhebliche Beute hat am Sonntagnachmittag eine bislang unbekannte Täterschaft während der Abbauarbeiten einer Schmuckausstellung im Alten Schlachthof gemacht.

Der Geschädigte hatte im Rahmen der Schmuckausstellung einen Verkaufsstand, bei welchem er hochwertigen Kinetik-Schmuck zum Verkauf anbot. Nach Ende der Verkaufszeiten, gegen 17:30 Uhr, verstaute er seine gesamten Schmuckstücke in einem mitgeführten anthrazit-grauen Rucksack. Als er seinen Stand abbaute, ließ er den in unmittelbarer Nähe stehenden Rucksack nur für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen Augenblick machte sich die Täterschaft zu Nutze, um den Rucksack zu entwenden und sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit zu entfernen. Der Wert des entwendeten Schmucks beträgt zwischen 250.000 und 300.000 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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