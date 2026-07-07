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POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrüger locken mit Geld für Hotelbewertungen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Niefern-Öschelbronn

(Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrüger locken mit Geld für Hotelbewertungen

Anlagebetrüger haben eine Frau aus Niefern-Öschelbronn über das Wochenende um knapp 6000 Euro betrogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warben die Betrüger zunächst über eine Chat-Gruppe eines Messenger-Dienstes dafür, mit Hotelbewertungen auf einem Online-Reiseportal Geld zu verdienen. Eine Frau aus Niefern-Öschelbronn nahm dieses verlockend klingende Angebot an. Pro Bewertung wurden dieser dann tatsächlich zunächst Kleinbeträge überwiesen.

Nach kurzer Zeit stellte die Täterschaft in Aussicht, dass sie die erhaltenen Geldbeträge vervielfachen könne, wenn sie diese in Kryptowährungen investieren würde. Durch geschickte Kommunikation über mehrere Mail-Accounts gelang es der Täterschaft, die Geschädigte zu einer Überweisung in Höhe von nahezu 6000 Euro zu überreden, um auch dieses Geld in Kryptowährungen zu investieren. Auch nach der Einzahlung wurden der Geschädigten weitere Gewinne in Aussicht gestellt. Eine Gewinnauslösung war jedoch keineswegs möglich.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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