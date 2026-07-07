POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Einbrecher in Freibadkiosk festgenommen
Ötisheim (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 17-Jähriger bei einem Einbruch im Freibad von der Polizei auf frischer Tat gestellt worden.
Nach bisherigem Kenntnisstand brach der Jugendliche am Dienstag gegen 1:00 Uhr gewaltsam in den Kiosk ein, indem er einen Rollladen hochschob und das Fenster mit einem Stein einwarf. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte der 17-Jährige durch Polizeibeamte im Inneren angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche von seiner Mutter abgeholt.
Melanie Konrad, Pressestelle
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