Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Einbrecher in Freibadkiosk festgenommen

Ötisheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 17-Jähriger bei einem Einbruch im Freibad von der Polizei auf frischer Tat gestellt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand brach der Jugendliche am Dienstag gegen 1:00 Uhr gewaltsam in den Kiosk ein, indem er einen Rollladen hochschob und das Fenster mit einem Stein einwarf. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte der 17-Jährige durch Polizeibeamte im Inneren angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche von seiner Mutter abgeholt.

Melanie Konrad, Pressestelle

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