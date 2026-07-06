Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Königsbach-Stein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein geparktes Fahrzeug im Ortsteil Stein von einem noch unbekannten Pkw stark beschädigt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer am Sonntag gegen 2:10 Uhr die Straße "Oberer Gaisberg" in Richtung Alte Brettener Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford, der im Bereich der linken Frontschürze stark beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An der Örtlichkeit konnte ein Teil des linken Frontscheinwerfers des Unfallverursachers aufgefunden werden, welcher zu einem älteren 3-er BMW gehört.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 07231 12581-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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