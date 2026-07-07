Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Absolut fahruntüchtig mit Sattelzug auf Autobahn unterwegs

Pforzheim (ots)

Ein Mitarbeiter einer Autobahntankstelle hat am Montag gegen 20:00 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein LKW-Fahrer mit schwankendem Gang alkoholische Getränke kaufte und dann mit seinem Sattelzug davonfuhr.

Der Lkw konnte aufgrund der genauen Beschreibung des Mitarbeiters dann auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten staunten hierbei schließlich nicht schlecht. Eine im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Der slowakische Fahrer musste schließlich eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Des Weiteren wurden beim Lkw Hinweise auf technische Mängel erlangt, welche noch genauer begutachtet werden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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