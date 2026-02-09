POL-PDNW: Reh ausgewichen, Fahrerin alkoholisiert

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Gestern (08.02.2025) befuhr eine Autofahrerin gegen 20:50 Uhr die L 517 aus Richtung Bobenheim am Berg kommend in Richtung Kleinkarlbach. Aufgrund eines im Kurvenbereich die Fahrbahn querenden Rehs habe sie sich erschreckt und das Lenkrad verrissen. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, der dabei "gefällt" wurde. Anschließend drehte sich das Auto und blieb schließlich in einem Wingert stehen. Offensichtliche Verletzungen waren bei der Frau nicht festzustellen. Zur medizinischen Untersuchung wurde sie durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert. Weil in ihrer Ausatemluft Alkoholgeruch feststellbar war, führte die Autofahrerin einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von mehr als 1,1 Promille anzeigte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen, deren Untersuchungsergebnis für das weitere Verfahren maßgeblich ist. Der Pkw der Frau war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

