Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Polizeieinsatz nach mutmaßlichen Schussgeräuschen in einer Wohnung

Schömberg (ots)

Von Spezialkräften am Mittwochnachmittag vorläufig festgenommen wurde ein Mann in seiner Wohnung, nachdem aus dieser im Vorfeld mutmaßliche Schussgeräusche zu vernehmen waren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Calw zu den Gesamtumständen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim kurz vor 14 Uhr mitgeteilt, dass sich offenbar ein Mann in dessen Wohnung im Römerweg aufhielt und Schussgeräusche zu vernehmen waren. Das Polizeipräsidium Pforzheim hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen getroffen. Insbesondere wurde der Ereignisort rund um das Mehrfamilienhaus vorsorglich weiträumig abgesperrt.

Der Tatverdächtige befand sich über den gesamten Zeitraum des Einsatzes alleine in seiner Wohnung. Unbeteiligte Dritte waren nicht gefährdet. Gegen 16 Uhr konnte der 43-jährige Mann durch Spezialkräfte in dessen Wohnung vorläufig und unverletzt festgenommen werden.

Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf den Einsatz einer "scharfen" Schusswaffe. Die Ermittlungen des Polizeireviers Calw, insbesondere zu den Hintergründen dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

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