Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schwerer Verkehrsunfall bei Wilferdingen: Fahrradfahrer stirbt im Krankenhaus

Remchingen (ots)

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer hat am Sonntagabend bei einem Sturz auf einem Waldweg oberhalb der Straße "Im Eschele" lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 18:50 Uhr einen schwerverletzten Fahrradfahrer in einer Böschung neben dem Feldweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann den geschotterten Weg, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte er in eine Böschung und prallte dort mutmaßlich auf eine Metallplatte, wobei er sich lebensgefährlliche Verletzungen zuzog.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort transportierte ein Rettungshubschrauber den Patienten in ein Krankenhaus. Am Montagabend erlag der Mann den schweren Verletzungen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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