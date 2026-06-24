Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei kontrolliert Zweiräder im Stadtgebiet

Pforzheim (ots)

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat im Stadtbereich gezielte Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Rad- und E-Scooter-Fahrenden durchgeführt.

Am Dienstagvormittag überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 20 Personen sowie 20 Fahrzeuge. Im Fokus der Maßnahme stand die Einhaltung der Verkehrsregeln rund um den Radverkehr.

Besonders im Blickpunkt stand die Kontrolle eines erheblich manipulierten E-Scooters auf dem Enztalradweg, dessen Tacho beim Test 72 km/h anzeigte. Da das Gefährt damit fahrerlaubnispflichtig war, der Fahrer jedoch keinen Führerschein besaß, folgten Anzeigen wegen Fahrens sowie wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem erlosch die Betriebserlaubnis und die Beamten beschlagnahmten den E-Scooter.

Im Laufe des Vormittags registrierten die Einsatzkräfte weitere Verstöße. Insgesamt vier Fahrräder oder Pedelecs wiesen technische Mängel auf und ein Autofahrer behinderte durch unzulässiges Halten den Verkehr.

Die Polizei wird auch weiterhin solche Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell